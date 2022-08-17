В Лисичанске уничтожен вражеский штаб, который находился в бывшем здании СБУ, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Предварительно, убиты 100 военных противника, сообщил он.

На видео, которое опубликовал Гайдай, руины полностью уничтоженного здания.

Как писала "Страна", 27 июля ВСУ под Лисичанском уничтожили отряд ОМОНа из Сахалина.

Ранее Сергей Гайдай рассказывал, что войскам РФ помогали тысячи "ждунов русского мира" из Северодонецка и Лисичанска.

Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что Лисичанск - последний город, который захватила Россия.

Напомним, война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.