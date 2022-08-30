В Херсоне подорвали машину назначенного Россией врио "начальника дежурной части ГИБДД". В результате никто не пострадал.

Об этом пишет российский телеграм-канал Astra.

Взрыв произошёл 29 августа в районе 8 утра, когда 37-летний майор Снешин, который является гражданином РФ, вместе с женой и дочкой проезжал мимо на своём автомобиле.

"Взрывное устройство неизвестные заложили под бетонный блок на обочине дороги у дома номер 5 на переулке Паровозном. По предварительным данным, это было радиоуправляемое СВУ мощностью около 400 грамм в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Майор Снешин специально приехал из РФ работать в "полиции", созданной оккупационной "властью", говорится в сообщении. Взрывом в машине повреждено лобовое стекло и решетка радиатора. Официально оккупационные "власти" Херсона и украинская сторона это не комментировали.

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Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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