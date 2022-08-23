В Херсоне совершено покушение на назначенного россиянами "замначальника Департамента внутренней политики" Игоря Телегина. Взрыв радиоуправляемой бомбы, установленной у обочины, произошел около 6 часов вечера.

Об этом сообщают "Осторожно, новости".

Телегина с контузией и ранениями по всему телу доставили в больницу, сообщает паблик.

Накануне ряд телеграмм-каналов сообщил о его гибели, но, как заявил "замглавы областной администрации" Кирилл Стремоусов, Телегин жив.

Напомним, ранее в РФ сообщили о покушении на "мэра" оккупированного Мариуполя.

Также писали, что в Каховке совершено покушение на "чиновницу" оккупантов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.