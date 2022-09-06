Сотрудникам Запорожской АЭС, работающим в условиях российской оккупации, не грозит ответственность за коллаборационизм.

Об этом в комментарии "Стране" сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"В Женевской конвенции атомные объекты отдельно выписаны, поэтому не будет считаться коллаборационизмом работа сотрудников ЗАЭС под оккупацией. Другое дело, что Женевская конвенция четко запрещает оккупантам принуждать к сотрудничеству", - отметила Верещук.

Напомним, в Раде появился законопроект, которым предлагают увольнять сотрудников стратегических предприятий, которые пошли на сотрудничество с Россией.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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