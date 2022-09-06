В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7731, которым предлагается увольнять сотрудников стратегических предприятий, которые пошли на сотрудничество с Россией. Отметим, что к таким предприятиям относится, например, Запорожская АЭС.

"Проектом акта предлагается определить на законодательном уровне дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя в следующих условиях: "совершение работником, работающим на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора", - говорится в тексте законопроекта.

Авторы инициативы - группа депутатов во главе со "слугой народа" Галиной Третьяковой.

Отметим, что работа медиков в больницах на оккупированных территориях Украины не будет считаться коллаборационизмом, заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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