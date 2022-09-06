Так называемой "заместителю руководителя администрации" захваченной россиянами Херсонской области заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Телеграм.

Судя по фото, речь идет о Екатерине Губаревой, которую в июне россияне назначили заместителем Владимира Сальдо. Она является женой Павла Губарева - "народного губернатора" Донбасса в 2014 году.

По данным следствия, заместительница Сальдо проживала в Донецкой области, а в июне 2022 года добровольно согласилась на предложение оккупантов и стала так называемой "заместительницей главы военно-гражданской администрации Херсонской области".

Подозреваемая выполняет функции в области цифровизации и социальной политики. Также женщина обеспечивала запуск российских радиостанций и мобильных операторов, открытие новых отделений Пенсионного фонда, почты и Центра занятости для привлечения местного населения к работе на россиян.

Напомним, ранее уехавший в конце августа в РФ "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов утверждает, что вернулся в Херсон. Он выкладывает видео с привязкой к узнаваемым местам в Херсоне.

Также мы писали о том, что ВСУ заявили об уничтожении почти сотни военных, техники и четырех складов РФ на Херсонском направлении.

Тем временем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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