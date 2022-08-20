Россия впервые официально заявила, что "глава администрации" Херсонской области Владимир Сальдо, который проходит лечение в Москве, был отравлен.

Минобороны РФ сообщает, что по этому поводу "проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами".

Ранее об отравлении Сальдо писали российские телеграм-каналы, но назначенные Россией "власти" Херсона это отрицали.

Также ведомство заявило, что несколько российских солдат еще 31 июля были госпитализированы с признаками такого отравления в Запорожской области. "В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В", - заявили в российском министерстве.

Москва заявляет о "химическом терроризме" со стороны Украины и пообещала направить документы об этих отравлениях в международные организации.

Как писала "Страна", 3 августа "главе" подконтрольной РФ "администрации" Херсонской области стало плохо, у него началось помутнение рассудка. Это произошло после того, как он поел еду, которую ему приготовил новый повар.

Также выяснилось, что повара накануне перед вероятным отравлением привела горничная, которая работает в доме Сальдо. Через полчаса после того, как "глава администрации" поел, у него началось помутнение рассудка, потом стали неметь пальцы.

Еще через пару часов он потерял сознание. Местные врачи сделали кардиограмму и КТ, исключив инфаркт и инсульт, затем у чиновника взяли мочу и кровь на анализы, опечатали их и переправили вместе с пациентом из Херсонской области к границе с Крымом.

Там Сальдо ожидала машина скорой помощи. Его доставили в больницу им. Семашко в Симферополе, где ввели в состояние медикаментозной комы. А затем спецбортом доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве. Сейчас он лежит в токсикологической реанимации.

Ранее мы писали, что 11 июля СМИ сообщали о попытке покушения на Владимира Сальдо. Как утверждается, его машину планировали подорвать при помощи самодельной бомбы, которую хотели положить на дороге. Но бомбу обнаружили и Сальдо выжил.

Также "Страна" сообщала, что россияне назначили "замом Сальдо" жену "народного губернатора" Донбасса Екатерину Губареву.