Назначенный россиянами "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вчера вечером и сегодня утром выкладывает видео с привязкой к узнаваемым местам в Херсоне.

Вчера - на фоне здания местной администрации, сегодня утром - на фоне мостов на Днепре.

Он утверждает, что вернулся в город. Также он говорит, что "Херсон был, есть и будет русским", что "наступление ВСУ провалится", а сам он скоро будет записывать видео из Николаева.

К слову, на видео с Днепра, которое он выкладывал, видна понтонная переправа около повреждённого ударами ВСУ Антоновского моста.

Напомним, что в конце августа Стремоусов был замечен в Воронеже на фоне сообщений о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. 31 августа он заявил, что был в Воронеже 1 день и уже возвращается в Херсон.

Отметим, что в мае в Херсоне за голову Стремоусова обещали 500 тысяч гривен.

Как писала "Страна", 20 апреля в Херсоне убили блогера Валерия Кулешова, которого СМИ называли доверенным лицом Стремоусова.

Также "Страна" писала о смерти нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева, которого убили 28 августа в его доме в городе Голая Пристань. Ковалева расстреляли из помпового ружья, а затем зарезали заточкой его 38-летнюю сожительницу. Позже в сети появилось фото могилы Ковалева.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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