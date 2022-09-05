На Херсонском направлении ВСУ нанесли удары по понтонной переправе в районе Каховской ГЭС, по которой российские военные перебрасывали технику.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Также были нанесены удары по скоплению техники радиоэлектронной борьбы и боекомплекту в районе Чернобаевки и в Каховском районе.

Также был удар по позициям российских войск вблизи Дарьевки (там где мост через Ингулец), и по местам их базирования в районе Таврического.

Напомним, накануне в Офисе президента подтвердили взятие Высокополья в Херсонской области.

При этом минобороны РФ продолжает заявлять о "безуспешности" украинского наступления на Херсон.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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