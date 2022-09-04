В Херсонской области оккупанты устроили облаву на партизан
В Херсонской области российские "власти" устроили масштабную облаву на партизан.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"В Херсонской области оккупанты утром проводят так называемые фильтрационные мероприятия. Таким образом, по информации Движения Сопротивления Юга, пытаются запугать местных жителей и заставить их выдать родных и близких - участников партизанского движения", - пишет Братчук.
Ранее мы также писали, как в поселке Приазовском Мелитопольского района Запорожской области подорвали штаб российских оккупантов по подготовке незаконного референдума о присоединении оккупированных территорий к РФ и выдаче паспортов граждан РФ местным жителям.
Напомним, война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.
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