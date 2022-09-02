Назначенные Россией "власти" Херсона утверждают, что в городе 2 сентября нанесен удар по многоквартирному жилому дому, есть погибшие и пострадавшие. В нанесении удара обвиняют Украину.

Об этом сообщают российские СМИ.

Украинские телеграм-каналы утром публиковали фото после удара в общежитие школы полиции в Херсоне, где, как сообщается, были расквартированы "кадыровцы".

Как отмечает местное издание "Мост", согласно предварительной и пока официально не подтвержденной информации, в общежитии могли проживать в общей сложности около 200 оккупантов, среди которых, вероятно, были и сотрудники ФСБ.

Как писала "Страна", в то время, как ВСУ бьют по позициям россиян под Херсоном, войска РФ атакуют на Донбассе.

По данным Генштаба, украинские военные остановили атаку россиян под Херсоном и отбили штурмы в районе Бахмута и Авдеевки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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