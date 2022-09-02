Утром в пятницу, 2 сентября, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что ВСУ отбили атаки РФ на Бахмутское, Бахмут, Веселую Долину и Майорск.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По данным Генштаба, атаки и штурмы россиян в районе Авдеевки, Опытного, Первомайского, Невельского и Красногоровки также отражены.

Под Херсоном силы РФ вели наступление на Потемкино, но были остановлены, пишут в Генштабе ВСУ.

Также сообщается об успешных ракетных ударах ВСУ по объектам россиян в Новоосиновке Харьковской области и в Таврийске под Херсоном.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события дня разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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