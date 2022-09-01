В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 1 сентября. Сообщается, что украинские войска успешно отражают атаки армии России под Славянском, Бахмутом и Авдеевкой.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении противник удерживает отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Каменская Слобода, Железный Мост, Сеньковка Черниговской области и Стариково Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых районов.

На Харьковском направлении враг совершил обстрелы с применением вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Пришиб.

На Славянском направлении подразделения врага обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Грушеваха, Большая Камышеваха, Вернополье, Долина, Краснополье, Дибровное и Новая Дмитровка. Применил авиацию для нанесения удара по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Богородичное. Совершил попытку наступления в направлении населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Райгородок, Пискуновка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздольевка.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Выемка, Белогоровка, Краснополовка, Звановка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Веселая Долина. Наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское и Зайцево, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы с применением танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Александрополь, Розовка, Тоненькое, Авдеевка, Карловка, Водяное, Опытное, Первомайское, Пески. Нанес авиаудар по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное и Александрополь. Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Невельское и Опытное, успеха не имел, понес потери, отошел.

На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы районов населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Пречистовка. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Водяное, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Луговское.

На Южнобугском направлении противник танками, минометами и ствольной артиллерией пытался поразить важные объекты в районах населенных пунктов Потемкино, Андреевка, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Новопетровка, Любомировка, Шевченково, Степная Долина, Таврийское, Александровка, Лозовое. Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает ведение разведки, выполнение задачи по поддержанию действий наземной группировки и блокирование гражданского судоходства.

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