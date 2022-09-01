Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 900 элитных военных специалистов, включая спецназовцев ГРУ, морпехов и десантников.

Об этом сообщает BBC.

По данным издания, по состоянию на 1 сентября в войне против Украины погибли 245 сотрудников Росгвардии, в основном бойцы спецназа, СОБРа и ОМОНа, а также 151 военнослужащий спецназа ГРУ. Почти каждый четвертый из погибших в Росгвардии и спецназе ГРУ - офицер.

Среди других погибших элитных военных специалистов:

морская пехота - 337 человек,

ВДВ - 144 человека,

военные летчики - 67 человек,

ФСБ и ФСО - 20 человек.

При этом по оценке эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что Россия потеряла треть наступательного потенциала своих наземных сил.

По данным Генштаба, россияне пытаются восстановить логистику на юге и наступают под Бахмутом и Авдеевкой.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

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