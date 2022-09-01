Утром в четверг, 1 сентября, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что к югу от Бахмута были попытки российского штурма Зайцево и Веселой Долины.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Кодема, где назревало опасное положение, со вчерашнего вечера из сводок пропала.

Под Авдеевкой ВСУ отбили наступление врага в районе села Водяное, сообщает Генштаб.

По югу снова ничего не говорится о контрнаступлении ВСУ. Но упоминается, что противник пытается восстановить там свою логистику (то есть по ней наносятся удары ВСУ).

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.