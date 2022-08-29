В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 29 августа. Сообщается, что российские войска потерпели неудачу при попытках наступления под Славянском, Краматорском, Бахмутом, Авдеевкой и в других направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования, в котором ничего не говорится о наступлении ВСУ на Херсон.

На Славянском направлении россияне пытались наступать в направлениях Богородичного и Долины, но успеха не имели. На Краматорском направлении попытка продвижения в направлении Ивано-Дарьевки завершилась для войск РФ неудачей. На Бахмутском направлении ВСУ отразили наступление в направлениях Соледара, Веселой Долины, Бахмута и Кодемы. На Авдеевском направлении россияне пытались продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, но получили отпор и отступили. На Новопавловском направлении войска РФ неудачно попытались наступать в направлении Павловки. На Южнобужском направлении россияне пытались атаковать в районе Потемкино, но были остановлены.

Как писала "Страна", накануне ВСУ успешно отбили атаки РФ под Авдеевкой, Бахмутом и Славянском.

Тем временем сегодня оперативная группировка ВСУ "Каховка" заявила, что 109-й полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области. А российские десантники, которые прибыли для поддержки, бежали с поля боя. Также украинские военные уничтожили практически все большие мосты под Херсоном оставив только пешеходные переходы.

В российских военных телеграмм-каналах подтверждают активизацию боев на херсонском направлении, однако какие-либо победы ВСУ не признают.

"Страна" внимательно следит за ситуацией в Херсонской области и главные события 29 августа, которые глава Офиса президента Андрей Ермак описал так: "И погибнут наши враги, как роса на солнце. Под палящим небом украинского августа".