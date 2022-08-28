В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 28 августа. Сообщается, что российские войска потерпели неудачу при попытках наступления под Авдеевкой, Бахмутом и Славянском.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Попытка противника наступать в районе Богородичного (Славянское направление) потерпела неудачу. ВСУ отразили очередную попытку штурма Первомайского (Авдеевское направление). На Бахмутском направлении отбита атака на Веселую Долину.

По всей линии соприкосновения работает артиллерия, в отдельных местах враг наносит авиационные удары.

Ранее мы писали, что с 24 февраля потери личного состава армии РФ за время вторжения в Украину составили около 45 200 человек.

Война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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