Подводим итоги 185-го дня войны.

Ситуация на фронте 27 августа

Сообщения Генштаба ВСУ сегодня опять демонстрировали массированные наступления со стороны российских войск - после нескольких дней затишья.

1. На севере Харьковской области была попытка атаки россиян в сторону Дементьевки.

2. Под Северском отбито наступление российских сил на Григоровку. Под Барвенково - на Бражковку.

3. В районе Бахмута отдельные подразделения РФ пытались улучшить тактическое положение в Соледаре и Зайцево (сообщается, что безуспешно).

4. Под Горловкой россияне наступали в сторону Майорска. Под Донецком - на Невельское ("получили отпор и откатились назад"). К северу от Авдеевки атаковали Александрополь (рядом с трассой Константиновка-Покровск).

Центр Донецка сегодня был под сильным обстрелом.

5. Была атака на Пречистовку (на трассе из Угледара на Великую Новоселку). Сам Угледар под сильными обстрелами.

6. Был бой с разведгруппой РФ у Потемкино Херсонской области (Криворожское направление).

Минобороны РФ сегодня сообщило, что в районе Лозового Херсонской области отбита атака ВСУ, пытавшихся скрытно форсировать реку Ингулец.

В свежей сводке британской военной разведки главная тема - продвижение россиян в районе Донецка.

Ключевой момент - возросшая интенсивность действий российских войск в этом направлении. Констатируется, что они, вероятно, продвинулись к центру поселка Пески. В целом, по оценке британцев, россияне добились немногочисленных территориальных завоеваний.

"Существует реальная вероятность того, что Россия активизировала свои усилия на Донбассе, пытаясь привлечь или закрепить там украинские подразделения, на фоне слухов о том, что Украина планирует крупное контрнаступление", - делает вывод британская разведка.

Напомним, ранее о переходе под контроль россиян и "ДНР" Песок сообщал американский Институт изучения войны. Украинская сторона потерю Песок не подтверждает.

Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

Также российские войска укрепляют ПВО в Крыму, чтобы она эффективнее противостояла малым беспилотникам.

Но больше данных о движении войск противника как раз на территорию Украины, а не обратно. В тот же самый Крым. На железнодорожной станции Тамань, которая расположена у въезда на Керченский мост со стороны России, заметили состав с военной техникой.

На железнодорожных платформах можно увидеть инженерно-саперные машины, артиллерийские орудия – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".

Кроме этого, есть танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей. В составе воинского эшелона - крытые вагоны и цистерны с топливом.

Также сообщается, что недавно сформированный россиянами 3-й армейский корпус переброшен на железнодорожную станцию Неклиновка Ростовской области. Это у границы с Донецкой областью Украины.

Как пишет российский оппозиционный расследовательский ресурс Conflict Intelligence Team, корпус готовят к последующей переброске на фронт - либо на Донбассе, либо в Запорожской области.

На вооружении у третьего корпуса - современные образцы российской техники, например, БМП-3, Т-80БВМ и Т-90М.

О формировании этого соединения уже рассказывала несколько недель назад британская разведка и еще раньше – ГУР Минобороны Украины. Сообщалось, что корпус базировался на полигоне Мулино в Нижегородской области.

По Запорожской АЭС продолжаются обстрелы, в которых стороны обвиняют друг друга. При этом два энергоблока станции работают в энергосистеме Украины, сообщил "Энергоатом".

В планах России - стремление подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме, для этого только подыскивается наиболее подходящий момент. Но принципиальное решение было принято еще в июле, считает представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Сейчас они выжидают момент, проводят последние настройки. Они решительно настроены на то, чтобы подключить Запорожскую атомную электростанцию в единую сеть России. Прежде всего для того, чтобы полностью обеспечить Крым электроэнергией. Они планировали это сделать еще в первой половине августа, но им это не удалось", - говорит Скибицкий.

В том, что происходит на АЭС, "Страна" детально разбиралась здесь.

Военные перспективы

Решающим периодом войны в Украине станет осень. Такой прогноз дает Скибицкий.

"Если говорить о природных и климатических условиях – это сентябрь-октябрь. Дальше пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся. Они могут быть не такими активными, однако у нас есть опыт применения вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой. Несмотря на то, что они оттуда сбежали, у наших границ на территории России базируется примерно 4 батальонных тактических групп. Они, во-первых, осуществляют обстрел нашей территории. Во-вторых, держат в напряжении и отвлекают на себя силы и средства.

Поэтому при любом раскладе зимний период также будет сложным, потому что будут идти беспокоящие боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины.

Второе – это фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться Россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию. А на этом фоне они будут готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий", - сказал Скибицкий.

Напомним, что в начале июля ГУР прогнозировал перелом в войне в августе. Но его, судя по всему, не произошло.

При этом на Западе считают, что таким переломом могло бы стать украинское контрнаступление, которое, хоть и выглядит рискованным предприятием, несомненно готовится, пишет газета The New York Times.

Мотивации проводить такое наступление у Киева две - осенью сезон дождей превратит сельскую местность в непроходимые болота, а нехватка энергии и растущие цены могут подорвать европейскую поддержку.

Нынешняя окопная, позиционная война с точки зрения Украины также вредна.

"Если Россия оставит контроль над большей частью южного побережья, это нанесет ущерб экономике Украины, которая и без того рушится из-за войны и поддерживается западной помощью. Это также дало бы России возможность укрепить контроль над захваченными ею территориями", - пишет издание.

Газета считает, что сам Путин будет использовать стратегию медленного наступления, направленную на истощение и уничтожение украинских сил. Несмотря на призывы местных "радикальных патриотов" усилить удары по Украине.

Россия, по мнению экспертов, готовится к долгой и изматывающей войне, но не крупномасштабной, которая ознаменует серьезную эскалацию и, возможно, вызовет негативную реакцию внутри страны.

В Украине же по поводу контрнаступления существует "разрыв" между политическим руководством, стремящимся к крупной победе, и военными лидерами, которые хотят убедиться, что у них достаточно войск и боевой мощи, прежде чем начинать крупное наступление.

Издание полагает, что недавний пакет военной помощи США свидетельствует о подготовке к началу новой, наступательной фазы войны. Но сколько эта подготовка будет длиться - неизвестно.

В любом случае, где бы ни прошло контрнаступление и чем бы оно ни окончилось, оно вряд ли поставит точку в войне, которая принимает затяжной характер.

Тот же представитель ГУР Скибицкий сообщил, что Россия намерена увеличить численность войск в Украине еще на 90 тысяч человек (выше мы говорили о переброске новых сил из России на фронт).

Сейчас здесь уже заняты 160 тысяч военных - и это, по словам представителя разведки, не считая Росгвардии. По словам Скибицкого, россияне увеличивают мобилизационные резервы, используют набор добровольческих и резервных батальонов.

Еще один вывод из этой активности - делается ставка на войну, и в ближайшей перспективе к дипломатии путь закрыт.

Переговорщик с Украиной от РФ Леонид Слуцкий сделал заявление, из которого следует, что переговоры с Киевом в обозримой перспективе отменяются.

По словам Слуцкого, Россия готова возобновить консультации с Украиной в случае:

- капитуляции ВСУ

- "качественного сокращения украинских вооруженных сил"

- а также "полной, абсолютной и безоговорочной денацификации".

Ранее Слуцкий заявлял, что Москва готова обсуждать возобновление переговоров, если с украинской стороны возникнет такое предложение.

Однако Киев официально сообщал, что не будет говорить с Россией "под дулом пистолета". И что переговоры начнутся только после вывода российских войск с территории Украины.

Теперь похожую риторику начала использовать и РФ. Хотя, отметим, на менее высоком уровне, чем Украина (здесь о ненужности переговоров говорил в своем обращении на День независимости персонально Зеленский).

Критика дерусификации с Запада

К слову, высокая конфликтность, похоже, может перенестись и в мирное время.

Сегодня издание Politico внезапно заявило, что политика дерусификации, которую Украина резко ускорила после вторжения РФ, создает угрозу возникновения внутриукраинского конфликта.

Автор статьи - редактор раздела "Мнения" европейской редакции Politico Джейми Деттмер пишет, что ускоренный войной процесс устранения русского культурного и языкового влияния в Украине — непростая задача, которая может быть не справедливой в отношении четверти украинцев, которые идентифицируют себя как русскоязычные.

"Дерусификация была и до февральского вторжения. В январе Human Rights Watch выразила озабоченность отсутствием защиты русскоязычных в новом законе о государственном языке", - пишет автор.

С начала вторжения, по его оценке, дерусификация пошла еще более быстрыми темпами.

"Но исторически украинская и российская культуры неразрывно связаны и вносят свой вклад в формирование друг друга — во благо или во зло. Свидетельство тому – народный поэт Украины Тарас Шевченко, которого считают одним из основоположников современной украинской литературы. Его почитают за его стихи, написанные на украинском языке. Но он также писал и на русском языке", - пишет автор публикации.

Он считает, что дерусификация создаёт для Украины проблемы и сейчас (во время войны), и в будущем, так как "стремление отказаться от всего русского дает пищу кремлевским пропагандистам, разжигая антиукраинские настроения как в России, так и среди русскоязычных в Украине. Но что еще важнее - агрессивная дерусификация еще больше затруднит примирение и мирное сосуществование для всех украинцев, независимо от их традиций и прошлого".

"В своей речи в День независимости Зеленский пообещал, что киевские силы вернут оккупированный Россией Крым. Но если этот день наступит, то как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65% населения составляют русские? Пока Украина пытается выиграть эту войну, ей также нужно думать о том, как добиться мира", - заключает редактор Politico.

Отметим, что многие из этих тезисов развивал и советник главы ОП Арестович, который неоднократно заявлял, что декларируемая официальная "русофобия" играет на руку России (другой вопрос, что это, похоже, его личная позиция, а не нарратив Банковой).

Кремль таким образом получает аргументы для обоснования войны с Украиной. Что увеличивает поддержку "спецоперации" внутри РФ, а также в Крыму и на Донбассе, которые Украина планирует вернуть.

Отметим, что некое сопротивление откровенной "дерусификации" в США и Западной Европе тоже оказывается (там, к примеру, сообща выступили против запрета на выдачу виз россиянам). Официальная позиция этих стран - борьба ведется не с русскими как нацией, а с Кремлем.

Видимо, из этих соображений на Западе журналисты начали задавать вопросы, почему в Киеве выходят за рамки этой концепции и дают России козыри на идеологическом фронте.

Оружие для Украины

Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на покупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине.

Правда, в Пентагоне уточнили, что ориентировочная дата завершения работ по изготовлению комплекса – 23 августа 2024 года. То есть - через два года.

Великобритания заявила, что направит Украине шесть подводных беспилотников. Они нужны для разминирования моря. Три аппарата будут переданы из запасов Великобритании, еще три - заказаны у производителей.

Легкие аппараты предназначены для использования на небольших глубинах - до 100 м - вблизи берега. Они способны обнаруживать и опознавать морские мины с помощью разнообразных датчиков, после чего украинские ВМС смогут их обезвреживать.

"Это жизненно необходимое оборудование поможет Украине обезопасить свои воды, поможет наладить поток зерна в остальной мир", - комментирует решение министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Интересная оружейная история приключилась с Казахстаном. Эта страна на целый год остановила экспорт военной продукции. Такое решение было принято правительством.

Причины решения не указываются. Но интересно, что накануне в российских телеграм-каналах проходила информация, что Казахстан собирается продать оружие США и странам Восточной Европы, а те затем его бы передали Украине.

Решение казахских властей как бы демонстративно опровергает эти слухи, вероятно, чтоб не напрягать отношения с РФ.

Снова либерализовали выезд из Украины

Украинские моряки призывного возраста смогут выезжать за границу. Такое решение принял сегодня Кабмин. Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, моряки смогут делать это по согласованию с военкоматом.

Выезжать будет разрешено украинцам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. Разрешение также касается курсантов учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Напомним, что с началом войны у моряков возникла большая проблема. Украинцы-моряки призывного возраста не могли выехать за границу, чтоб работать на судах, даже имея на руках уже заключённые контракты.

По этому поводу было немало отрешений самих моряков к властям, а также петиций на сайте президента.

Одесские телеграм-каналы публикуют детали, как украинские моряки смогут выезжать за границу.

Выделены 3 категории моряков:

- студенты (курсанты) учебных заведений;

- члены экипажей суден, которые выходят в рейс из портов Украины;

- моряки, которые пересекают государственную границу на выезд.

Моряки (кроме студентов) не смогут пересечь границу, если:

- со времени завершения прошлого трудового контракта прошло больше 12 месяцев

- моряк находится в Украине меньше 5 месяцев.

При пересечении кордона они должны предъявить контракт или письмо от работодателя с намерением его заключить, морские документы (удостоверение, диплом), военный билет, справку из Администрации судоходства.

Срок пребывания моряка за границей ограничивается сроком его контракта, а значит не должен его превышать.

То есть, пусть и со скрипом, идет либерализация для мужчин. Ранее власти одобрили с 1 сентября выезд "под залог" в 200 тысяч гривен для работников компаний, которые направляются в командировку.

Но затронет ли это более широкие круги населения - пока вопрос.