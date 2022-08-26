Утром в пятницу, 26 августа, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается о попытках наступления российских войск в районе Соледара, Бахмута и Кодемы.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщевая, Русские Тишки, Рубежное и других. Продолжил активно задействовать БПЛА для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

На Славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Тут также продолжались обстрелы.

Также российские обстрелы вчера продолжались на линии фронта на Донбассе и в Запорожской области.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивал на недопущении продвижения наших войск. Враг принимал меры по восполнению потерь.

Война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. В захваченной россиянами Снигиревке Николаевской области ракетами было уничтожено здание местной "администрации". "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы.

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