Утром в четверг, 25 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник вел наступление в направлении Пасека - Долина под Славянском, отступил.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что южнее Бахмута враг безуспешно пытался наступать из Травневого на Кодему.

Под Авдеевкой противник пытался атаковать Первомайское со стороны Песок, сообщает Генштаб.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

На Южнобугском направлении враг осуществлял обстрелы наших позиций и гражданской инфраструктуры из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Белая Криница.

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