В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 24 августа. Сообщается, что российские войска получили отпор под Соледаром, Песками и Славянском.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Славянском направлении россияне совершили неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки. На Бахмутском направлении войска РФ пытались наступать на Соледар, Бахмутское и Кодему, но получили отпор. На Авдеевском направлении россияне пытались установить полный контроль над Песками и Невельским, но их атаки были отбиты. На Новопавловском направлении ВСУ отбили наступление в направлениях Перемоги, Новомихайловки, Павловки и Большой Новоселки. На Южнобугском направлении войска РФ пытались наступать в направлении Николаевки, но были отброшены назад.

Ранее мы писали, что, по данным Forbes, за полгода войны Украина уничтожила российской военной техники на 16,6 миллиардов долларов.

Также "Страна" сообщала, что с 24 февраля потери личного состава армии РФ за время вторжения в Украину составили около 45 200 человек.