Российские войска получили жесткий отпор под Славянском, Песками и Соледаром. Сводка Генштаба 24 августа
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 24 августа. Сообщается, что российские войска получили отпор под Соледаром, Песками и Славянском.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- На Славянском направлении россияне совершили неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки.
- На Бахмутском направлении войска РФ пытались наступать на Соледар, Бахмутское и Кодему, но получили отпор.
- На Авдеевском направлении россияне пытались установить полный контроль над Песками и Невельским, но их атаки были отбиты.
- На Новопавловском направлении ВСУ отбили наступление в направлениях Перемоги, Новомихайловки, Павловки и Большой Новоселки.
- На Южнобугском направлении войска РФ пытались наступать в направлении Николаевки, но были отброшены назад.
Ранее мы писали, что, по данным Forbes, за полгода войны Украина уничтожила российской военной техники на 16,6 миллиардов долларов.
Также "Страна" сообщала, что с 24 февраля потери личного состава армии РФ за время вторжения в Украину составили около 45 200 человек.