Утром в среду, 24 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник вел разведку в районе Богородичного на Славянском направлении. Там враг попал под огонь ВСУ, после чего отошел.

Сводка опубликована в Facebook.

Как пишет Генштаб, под Бахмутом враг атаковал Бахмутское и Кодему. Безуспешно.

Под Донецком россияне вели наступление на Пески и Невельское, однако успеха не имел, сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, на Южнобугском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании занятых районов и сковывании действий сил обороны.

Война в Украине продолжается уже 182-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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