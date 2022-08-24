За полгода войны Украина уничтожила российской военной техники на $16,6 миллиарда. В общей сложности россияне потеряли 12 142 единиц техники. ВСУ потопили 15 российских судов на 82 млн. долларов, уничтожили восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" стоимостью свыше 100 млн. дол, 234 самолета на 5,3 млрд долл и др.

Об этом сообщает Forbes Украина.

Наибольшей потерей оккупантов был крейсер "Москва" стоимостью 750 млн долларов, который в середине апреля был затоплен украинскими ракетами "Нептун".

Второй дорогой потерей россиян стал большой десантный самолет Ил-76 за 86 млн долларов, который силы ПВО сбили в конце февраля в небе над Васильковом Киевской области.

Третьим по стоимости стал большой десантный корабль "Саратов" за 75 млн. долларов. Украинская армия нанесла удары по кораблю, когда он находился в порту оккупированного Бердянска, куда доставлял военную технику.

Взрывы на военном аэродроме Саки в Крыму 9 августа, к которым Киев официально не подтверждал причастность, одномоментно уничтожили девять военных самолетов РФ. Это стало самой большой потерей авиации РФ в сутки со времен Второй мировой.

Среди уничтоженной авиатехники – истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР ориентировочно на 230 млн долларов. На аэродроме также был большой десантный самолет Ил-76, но, вероятно, он успел улететь до начала взрывов.

Forbes не включал в оценку потерь стоимость ракет, выпущенных Россией по Украине, или которые были сбиты, ведь их точное количество подсчитать сложно.

Как писала "Страна", за время вторжения РФ потеряла уже больше 45 тысяч военных.

По данным Генштаба, россияне безуспешно пытаются продвинуться в Донецкой области и несут большие потери.

Тем временем война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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