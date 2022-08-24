Над Черкасской областью днем в среду, 24 августа, система ПВО сбила вражескую российскую ракету.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Слава нашим ВСУ!" - написал Табурец.

В Черкасской ОВА также обращаются с просьбой не публиковать фото и видео и тем самым не подвергать себя и других повторным атакам по локациям.

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