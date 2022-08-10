В четверг, 11 августа, в Киеве, западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Полтавской областях объявлен I уровень опасности, (желтый) из-за гроз. В Волынской, Одесской, Донецкой, Херсонской областях и Крыму завтра будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об ухудшении погоды в Украине предупреждает пресс-служба ГосЧС Украины в Facebook.

"В западных, северных и большинстве центральных областей временами дожди, грозы, температура ночью 11-16°, днем ​​22-27°", – говорится в прогнозе Укргидрометцентра на 11 августа.

На остальной территории будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 17-22°, днем ​​28-33°.

В южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области завтра временами будет дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем ​​23-27°. В Киеве ночью 14-16°, днем ​​24-26°.

Как писала "Страна", юг и восток Украины будут изнывать от жары в +36, а запад зальют дожди.

Также синоптик назвала регионы, где в среду задержится жара до +35, а также районы, где будут "свежие" +20 градусов.

Напомним, ранее врачи рассказали о профилактике рака кожи летом: необходимо носить закрытую одежду, защитные очки, использовать крем.