В Киеве, Черкассах, Виннице и других регионах объявлен первый уровень опасности из-за гроз
В четверг, 11 августа, в Киеве, западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Полтавской областях объявлен I уровень опасности, (желтый) из-за гроз. В Волынской, Одесской, Донецкой, Херсонской областях и Крыму завтра будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об ухудшении погоды в Украине предупреждает пресс-служба ГосЧС Украины в Facebook.
"В западных, северных и большинстве центральных областей временами дожди, грозы, температура ночью 11-16°, днем 22-27°", – говорится в прогнозе Укргидрометцентра на 11 августа.
На остальной территории будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°.
В южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
В Киевской области завтра временами будет дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-27°. В Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°.
Как писала "Страна", юг и восток Украины будут изнывать от жары в +36, а запад зальют дожди.
Также синоптик назвала регионы, где в среду задержится жара до +35, а также районы, где будут "свежие" +20 градусов.
Напомним, ранее врачи рассказали о профилактике рака кожи летом: необходимо носить закрытую одежду, защитные очки, использовать крем.