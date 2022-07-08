Сегодня, 8 июля в некоторых регионах Украины ожидается солнечная и сухая погода, в других же - пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +33 градусов. Самой теплой погода будет в Харькове.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дождь с градом и шквалами пойдет в западных, центральных и северных областях. Ветер там подует северо-восточный, на юго-востоке страны восточный, 7-12 м/с.

На остальной части будет сухо.

Температура ночью +11...+20, днем ​​- до +33 градусов. В западных областях будет прохладнее. Там столбики термометров покажут днем +23...+26.

В Киеве сегодня ожидается гроза. Ночью столбики термометров покажут +11 до +15 градусов, а днем поднимутся до +24 +26.

Напомним, недавно Львов накрыл мощный ливень. Автомобили плыли по дорогам. Позже непогода добралась и до Киева. Местные жители с помощью подручных средств выгребали воду из магазина.

Также ранее синоптик рассказал, что жара постепенно будет отступать из Украины, но еще не раз за лето вернется.

Кроме того, сообщалось, что июнь-2022 в Киеве вошел в топ-7 самых самых жарких в истории наблюдений. Норма превышена на 2,2 градуса.