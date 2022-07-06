В Австрии обсуждают ограничения скорости транспортных средств на дорогах для защиты климата. Гражданский совет по климату в Вене представил список одобренных рекомендаций для правительства.

Об этом пишет Der Standart.

Всего в списке 96 пунктов, в частности, есть предложение о запрете регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2027 года и снижение скорости до 90 км/ч на сельских дорогах. Также обсуждалось снижение скорости на автомагистралях до 110-100 км/ч и в городах до 30 км/ч.

Ранее мы писали, что в ЕС договорились о ключевых климатических законах. В целом, они поддержали ключевые усилия по сокращению выбросов. Также правительства внесли многочисленные меньшие изменения в первоначальное предложение Комиссии.

Также сообщалось, что Представитель президента США Джо Байдена и бывший госсекретарь Джон Керри считает, что война в Украине ухудшит ситуацию с глобальным потеплением и климатом в мире.

Вместе с тем, мы писали, что ООН объявила о чрезвычайной ситуации в сфере климата. Она связана с существенным повышением температуры воздуха на планете.