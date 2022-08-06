В воскресенье, 7 августа, на западе Украины, в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях будут дожди с грозами.

Об этом сообщает ГСЧС в своем Телеграм-канале.

Также в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ранее мы рассказывали о том, что из-за мощного и длительного ливня, который прошел 1 августа в захваченном россиянами Энергодаре, выехать из города было невозможно, дороги были размыты. Проехать в сторону Запорожья объездной дорогой возле Каменского также было невозможно.

Также "Страна" сообщала, как в конце июля в Днепре поднялся сильный ураган. В результате в городе были повалены деревья, столбы и вывески. На Красном Камне два дерева упали прямо на машины.

Помимо этого, напомним, что война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

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