В пятницу, 5 августа, самой жаркою частью Украины будут западные регионы. В течение дня температура воздуха поднимется до +27...+32 градусов. В большинстве же областей Левобережной Украины пройдут дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

5 августа на западе Украины будет доминировать" антициклонический характер погоды", поэтому там будет сухо и солнечно.

На остальной территории Украины также будет тепло +25..+29, местами столбики термометров покажут +30 градусов.

В Киеве завтра вечером ожидается дождь, местами с грозой. Воздух завтра будет жарким, до +29 градусов.

Вместе с тем, в ближайшие дни в Украине "будет преобладать высокая температура воздуха, а резкий скачок вниз, до похолодания (в Киеве, вероятно, до +20...+22 градусов) ожидается во вторник", добавила синоптик.

Напомним, и сегодня в Украине, кроме западных областей, ожидаются дожди. Кроме того, синоптик сообщала, что из-за нынешней высокой влажности учащаются ночные и утренние туманы, видимость на дорогах будет ухудшаться до 300-500 метров.

Вместе с тем, как сообщалось, в Калифорнии продолжают бушевать масштабные лесные пожары.