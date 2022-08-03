В Украине в четверг, 4 августа, продолжатся дожди, местами ожидаются грозы. Ближе к выходным ненастье сменится сухой и солнечной погодой.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"4 августа из-за влияния уходящего циклона в большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные дожди, на Левобережье с грозами. В западной части Украины будет преобладать сухая малооблачная погода", - говорится в сообщении синоптика.

По данным Диденко, температура воздуха в четверг, 4 августа, существенно не изменится, в течение дня ожидается +25...+29 градусов, в Закарпатье и Луганской области - до +30 градусов.

В Киеве 4 августа сохраняется вероятность дождя с грозой. Температура воздуха будет составлять в течение дня +26...+27 градусов.

Диденко сообщает, что из-за нынешней высокой влажности учащаются ночные и утренние туманы, видимость на дорогах будет ухудшаться до 300-500 метров.

Во второй половине недели синоптик прогнозирует, что на смену дождям придут солнце и жара.

"Столбики термометров поползут вверх - ведь лето - и температура воздуха будет достигать +28...+33 градусов", - подытожила Наталья Диденко.

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