Сегодняшний День Ильи в Украине сопровождается обильными дождями и грозами, что считается хорошей приметой. Завтра также сохранится дождливая погода, поскольку циклон почти не сдвинется с места.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, дожди ожидаются в большинстве областей Украины, иногда с грозами и порывистым ветром.

Только на западной Украине будет преобладать сухая солнечная погода.

Температура воздуха будет достаточно однородной по всей стране: +24+29 градусов. На Закарпатье возможны температурные пики до +31 градуса.

В Киеве завтра, 3 августа, ожидается около +25 градусов, местами дождь и порывистый северный ветер.

Четверг, 4 августа, в Украине также будет довольно дождливым, а уже с пятницы начнется возвращение жары.

Тем временем страна начинает готовиться к зиме, которая обещает быть холодной и сложной. Накануне Верховная Рада установила мораторий на повышение тарифов на газ и тепло во время войны.

А в Европе люди закупают печки и дрова к зиме в связи с ростом цен на газ. Например, в Нидерландах дрова становятся дефицитным товаром, а их стоимость быстро растет.