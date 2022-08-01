Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 2 августа. В этот день отмечают популярный народный праздник - день пророка Ильи, считающийся датой, когда прекращают купание в водоемах.

Во вторник, 2 августа, в Украине будет теплая, но не жаркая погода. До +24....+29 в течение дня. На юге местами до +30.

Дожди из-за деятельности циклона будут идти во вторник периодически почти повсюду в Украине. Лишь в западных областях существенные осадки завтра маловероятны.

В Киеве Илья будет с неустойчивой погодой – местами дождь, гроза. Максимальная температура воздуха 2 августа около +26. Температура воды в Днепре и окрестных водоемах около 22-23 градуса.

Напомним, что Европа задыхалась от рекордной жары и массовых лесных пожаров. От них погибли уже более тысячи человек. Особенно серьезной ситуация была в Испании и Португалии, а во Франции эвакуировали людей.

Также мы писали, что президент США Джо Байден заявил, что у него появился рак после загрязнения окружающей среды. Об этом он сказал в речи, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями.