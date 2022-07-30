Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине предупредила о сильном ухудшении погодных условий в стране.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Однако, погода ухудшится не по всей территории Украины, а только на западе. Так, по информации Украинского гидрометеорологического центра 30 июля и 31 июля в Карпатском регионе и в западных областях страны ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град. Также синоптики опасаются шквалов ветра, до 15-20 м/с.

В государственной службе по ЧС предупредили, что устанавливается желтый уровень опасности. А в Карпатах и на Закарпатье, где будут сильные ливни, ожидается уже оранжевый - II уровень опасности.

Скриншот: Telegram/ДСНС України

Отметим, что пока в Украине дожди, Европа столкнулась с засухой. Так из-за отсутствия дождей и сильной жары уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки. Кроме того, сильнейшая засуха привела к ограничению использования пресной воды во Франции.

Однако для Украины также прогнозируют сильную жару, которая должна прийти в наш регион из Африки.