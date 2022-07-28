Сегодня, когда Украина впервые отмечает День Украинской Государственности, спасатели Волынской области рассказали, как стабилизировалось состояние здоровья спасенного накануне аиста, одного из украинских символов.

Дело было в понедельник, 25 июля, в селе Лыще Волынской области. Спасатели выехали на вызов об аисте, который запутался в синтетической веревке, из которой было свито гнездо, сломал себе лапу и вообще не мог пошевелиться.

Спасатели поднялись к пернатому и освободили его из ловушки. Травмированного беднягу доставили в Луцкий зоопарк, где передали ветеринару. Выяснилось, что у длинноногого открытый перелом голени, разорванные сухожилия и, как сказали специалисты, выживет ли птица, справится ли с последствиями тяжелой травмы, - будет понятно только через несколько дней.

И вот сегодня, позвонив ветеринарам, спасатели услышали хорошую новость: состояние аиста стабильное, он будет жить.

"Это отличный знак! Аист же – один из символов Украины, и то, что он, несмотря на серьезные угрозы, выжил и имеет прекрасные шансы на выздоровление – свидетельствует о том, что и Украина выживет и выздоровеет после всех сегодняшних испытаний! Верим, что так и будет", - сказали спасатели.

Как писала "Страна", ранее в селе под Кировоградом спасли птенца, выпавшего из гнезда.

Напомним, что зимой в Чернобыльском заповеднике нашли гнездо черного аиста.

Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.