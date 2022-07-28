В пятницу, 29 июля, в Украине ожидается по-настоящему летняя погода. В южных регионах столбики термометров покажут +30...+33 градусов. Жарко будет в центральных и юго-западных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На остальной территории в течение дня температура воздуха будет составлять +25...+29 градусов.

В пятницу в Украине будет преобладать сухая солнечная погода, однако днем ​​в Черновицкой, Ивано-Франковской и вечером в Винницкой области возможен кратковременный дождь с грозой.

В Киеве пятница будет солнечной, дождей не предвидится. Температура воздуха ночью ожидается +17 градусов, днем ​​+28.

Напомним, сегодня в центре Украины возможны грозы - речь о Полтавской, Кировоградской, Черкасской области. Обещали грозовой дождь и в Сумской области. На остальных территориях будет сухо. В Киеве днем сегодня ожидается +26...+28, переменная облачность без осадков.

Тем временем, в Калифорнии продолжают бушевать масштабные лесные пожары, тысячи людей эвакуированы.

Кроме того, сообщалось, что сильнейшая засуха привела к ограничению использования пресной воды во Франции.