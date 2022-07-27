В четверг, 28 июля, в Украине обещают теплую погоду, местами грозовые дожди.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На севере - в Житомирской, Черниговской области - днем обещают +25...+28. Без осадков. В Сумской области прохладнее - до +24...+26. Возможен грозовой дождь.

На западе - без осадков. Днем воздух прогреется до +24...+27. Жарче всего на Закарпатье. Там обещают до +30...+32.

В центре возможны грозы - в Полтавской, Кировоградской, Черкасской области. Днем там +26...+30.

На востоке будет сухо. В Донецке, Луганске, Днепре и Запорожье воздух прогреется до +30...+32. В Харькове может быть ливень с грозой.

На юге - в Одессе, Николаеве, Херсоне - жарко до +31...+32. Осадков завтра не обещают.

В Киеве днем +26...+28, переменная облачность без осадков.

Прогноз погоды на 28 июля от Укргидрометцентра

Ранее мы писали, что из-за шторма в Одесской области возросла опасность отдыха на пляжах, поскольку возможен неконтролируемый подрыв мин.

А также, что во Франции сильнейшая засуха привела к ограничению использования пресной воды. Запрещено поливать сады и газоны, а где это возможно экономить воду, в частности, не заливать бассейны.