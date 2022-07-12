В среду, 13 июля, в западных и северных областях ожидаются умеренные дожди, в центральных и восточных регионах будет царить сухая солнечная погода. А на высокогорье Карпат похолодает до +3...+7 ночью, а днем ​столбики термометров покажут от +5 до +11 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В западных областях температура воздуха ожидается в пределах +17...+22 градусов. На Закарпатье будет теплее - до +23...+25 градусов.

В северных регионах пройдут местами грозы, ожидается сильный ветер. Столбики термометров покажут от +16 до +22 градусов. В центральных областях будет сухо, днем ​​в среду дожди появятся в Винницкой области, а вечером осадки возможны по всех областях, однако короткие и небольшие. В течение дня будет +20...+24 градуса, в Днепре до +26 градусов, в Винницкой области +18...+20 градусов.

В восточных областях завтра будет сухо и солнечно, температура воздуха ожидается от +25 до +28 градусов.

В южной части Украины большая часть суток будет без осадков, а вечером кратковременные дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях. Воздух прогреется до +25...+28 градусов.

13 июля в Киеве циклона принесет дожди. Позже ветер усилится до юго-западного, ожидаются штормовые порывы.

Также в столице похолодает до +16...+19 градусов.

Вместе с тем, синоптик добавила, что завтра ожидаются магнитные бури. В четверг же "дожди будут прекращаться, солнышко победит, температура воздуха вспомнит, что сейчас - середина лета, потеплеет", подытожила Наталья Диденко.