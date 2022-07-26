В Калифорнии с пятницы бушуют лесные пожары, горит порядка семи тысяч гектар дубового леса.

Об этом сообщает CNN.

В субботу из-за пожара эвакуировали 3000 человек. В общей сложности, с огнем борются 2500 человек, более десятка вертолетов, 281 пожарная машина.

Огонь быстро распространяется из-за жаркой и сухой погоды. Однако в понедельник пожарным начало удаваться тушить огонь, который стремительно распространялся несколько дней.

Отсутствие ветра позволило постоянно использовать самолеты для сброса воды и антипиренов.

Из-за огня под угрозой оказалась роща гигантских древних секвой в Йосемити.

По словам официальных лиц, огонь уничтожил семь жилых домов.

Метеорологи отмечают, что более двух десятилетий засухи и повышения температуры сделали Калифорнию более уязвимой к лесным пожарам, чем когда-либо.

Два самых разрушительных года за всю историю наблюдений приходятся на 2020 и 2021 годы, когда сгорело более 2,75 миллиона гектаров площади лесов. Это больше, чем площадь всей Руанды.

Напомним, что также в Греции сотни людей эвакуировали после масштабных лесных пожаров по всей стране.

И в целом значительная часть Европы задыхается от рекордной жары и массовых лесных пожаров.