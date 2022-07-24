В Греции бушуют масштабные лесные пожары, сотни людей, в том числе туристов, эвакуированы. Повреждены жилые дома и другие здания, огонь тушат с применением авиации.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Пожары возникли на севере, востоке и юге Греции, в том числе на острове Лесбос, где из туристического села Ватера эвакуировали сотни туристов. В результате пожара в селе повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, а также магазины, гостиницы и пляжные бары. В воскресенье утром десятки пожарных пытались обуздать огонь, задействовав для сброса воды четыре самолета и два вертолета.

В национальном парке Дадия, известном своей колонией черных грифов в северо-восточном регионе Эврос, четвертый день подряд лесной пожар. Огонь уже уничтожил почти 500 гектаров леса, обуздать его пытаются 300 пожарных.

На Пелопоннесе на юге страны вспыхнувший в субботу утром пожар привел к эвакуации села Хрисокелярия.

Лесной пожар в горах близ Афин в среду также повредил дома, заставив сотни людей эвакуироваться.

В стране в субботу царит жара, ожидается, что она будет держать около 10 дней. В некоторых регионах температура воздуха поднялась до 42 градусов по Цельсию.

Отметим, что сейчас значительная часть Европы задыхается от рекордной жары и массовых лесных пожаров. Погибли уже более тысячи человек.