В Калифорнии загорелся лес на территории около Йосемитского национального парка, общая площадь пожара достигла 38 кв. км.

Об этом сообщает AP.

Пожар, получивший название "Дубовый", быстро распространился и дошел до границы Йосемитского национального парка, в котором растет около 500 деревьев секвойи. Секвойя может достигать более 75 метров в высоту и 10 метров в диаметре.

Несколько дорог заблокированы, власти эвакуировали несколько тысяч человек.

На тушение пожара было отправлено 500 пожарных. По подсчетам экспертов, вероятно, потребуется неделя, чтобы взять ситуацию под контроль. Огонь значительно распространился во все стороны из-за сильной засухи и питающей его сухой растительности.

Кроме того, появилось видео уже сгоревшего леса в Калифорнии.

Ранее мы писали, что в Греции бушуют масштабные лесные пожары, сотни людей, в том числе туристов, эвакуированы. Повреждены жилые дома и другие здания, огонь тушат с применением авиации.

Также "Страна" сообщала, что аномальная жара накрыла всю Европу, из-за чего массово вспыхнули лесные пожары и уже погибли более тысячи человек.