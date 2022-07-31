Почти всю Украину в первый день августа накроют дожди. Карта погоды
В понедельник, 1 августа, на западе Украины, в части центральных, восточных и южных регионов ожидаются дожди. Только в шести областях обещают сухую погоду с переменной облачностью.
Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
В первый день последнего летнего месяца без осадков будет только в Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях.
В западной части Украины днем ожидается +21...+26 градусов. Ночью температура будет колебаться в пределах +14...+17 градусов.
В северных регионах температура воздуха ночью будет +15...+17 градусов, днем +27...+31 градус.
В центре столбики термометров ночью покажут +15...+18 градусов, днем +28..+31.
В восточных областях ночью прогнозируют +15...+19 градусов, днем +28...+31.
На юге Украины температура воздуха ночью будет +17...+20 градусов, днем +28...+30 градусов.
В Киеве завтра ожидается сухая погода. Столбики термометров покажут днем от +29...+31 градуса, ночью +16...+18.
Напомним, ранее Спасатели предупредили о сильном ухудшении погоды в Карпатах и на западе Украины. В государственной службе по ЧС предупредили, что устанавливается желтый уровень опасности.
Также сообщали, как Киев накрыл мощный ливень.