В понедельник, 1 августа, на западе Украины, в части центральных, восточных и южных регионов ожидаются дожди. Только в шести областях обещают сухую погоду с переменной облачностью.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В первый день последнего летнего месяца без осадков будет только в Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях.

В западной части Украины днем ожидается +21...+26 градусов. Ночью температура будет колебаться в пределах +14...+17 градусов.

В северных регионах температура воздуха ночью будет +15...+17 градусов, днем ​​+27...+31 градус.

В центре столбики термометров ночью покажут +15...+18 градусов, днем ​​+28..+31.

В восточных областях ночью прогнозируют +15...+19 градусов, днем ​​+28...+31.

На юге Украины температура воздуха ночью будет +17...+20 градусов, днем ​​+28...+30 градусов.

В Киеве завтра ожидается сухая погода. Столбики термометров покажут днем от +29...+31 градуса, ночью ​​+16...+18.

Напомним, ранее Спасатели предупредили о сильном ухудшении погоды в Карпатах и на западе Украины. В государственной службе по ЧС предупредили, что устанавливается желтый уровень опасности.

Также сообщали, как Киев накрыл мощный ливень.