В среду, 10 августа, жара остается в восточных областях Украины, а также в южной части и Днепре с районами. В течение дня здесь ожидается +30...+35 градусов. На остальной территории Украины будет свежее, температура воздуха предусматривается комфортной, а кому-то будет даже будет холодновато, +20...+26 градусов. Чуть выше - в Полтавской области, в Кропивницком с районами, +25...+29 градусов. об этом пишет синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Вдоль полосы Винницкая - Черкасская - Черниговская - Сумская области - пройдут дожди, иногда с грозами. В других областях – без существенных осадков, переменная облачность, преимущественно сухая погода. Ветер северо-восточный, умеренный, в южной части возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 10 августа температура воздуха будет невысокой, около +22...+23 градусов. Ветер с севера, с северо-востока, умеренный. Малая вероятность осадков.

"Конец недели окажется более жарким, как раз на Маковей (14 августа, Ред) солнце подкрутит градусы до настоящих летних. Еще раз напоминаю. На востоке и юге остается жаркая погода: и на этой неделе, и на следующей в этих областях Украины будет доминировать сильная жара, иногда возможно до +38...+40 градусов! То есть, длительный период наши восток и юг будут находиться в жаркой воздушной массе – передайте это тем, кто не имеет ежедневного свободного доступа к интернету", - добавила Диденко.

Как писала "Страна", июнь-2022 в Киеве вошел в топ-7 самых самых жарких в истории наблюдений, норма превышена на 2,2 градуса.

Напомним, синоптики предупреждали, что жара еще не раз за лето вернется в Украину.

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