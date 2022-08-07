В понедельник, 8 августа, в Украине будет преимущественно теплая погода без осадков. Однако некоторые области все же накроют дожди с грозами.

"Синоптический понедельник принесет пеструю погоду в Украину", - сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, в южной части Украины завтра ожидается +30...+35 градусов тепла.

В западных областях +20...+25 градусов, в Карпатах +12...+18 градусов.

При этом в Закарпатье будет теплее - там столбики термометров покажут до +25...+27 градусов.

В северных областях будет также преимущественно тепло: в Житомирской области +24 градуса, в Киевской области +25 градусов, +26, в Черниговской области +28, в Сумской области +28...+30 градусов.

В центральной части: в Винницкой области +24 градуса, в Днепропетровской +33, в Полтавской и Черкасской области +31 градус, в Кропивницком с районами +32 градуса.

На востоке Украины будет жарко - +30...+34 градуса.

Дожди с грозами пройдут в понедельник в Сумской области, в Карпатах, а вечером в Полтавской и Черкасской областях.

На большей часть Украины завтра будет преимущественно сухая погода. Ветер будет северо-восточный, умеренный.

В Киеве понедельник ожидается более свежим, чем сегодняшнее воскресенье. Температура воздуха будет колебаться вблизи +25...+26 градусов.

Как объясняет синоптик, столица завтра окажется в тылу атмосферного фронта, поэтому завтра днем ​​осадки маловероятны - разве что в ближайшую ночь и утром.

В ближайшие дни самым жарким будет восток Украины, в значительной степени - юг, ожидается +30...+35 градусов.

На остальной территории температура воздуха будет комфортной, в пределах +24...+28 градусов.

Напомним, сегодня в Украине жаркая и сухая погода на востоке и юге страны и грозовые ливни на западе и севере.

Ранее мы также писали, что сильный ливень на несколько дней заблокировал эвакуацию из Энергодара, поскольку объездные дороги оказались размытыми.