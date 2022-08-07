В воскресенье, 7 августа, синоптики обещают жаркую и сухую погоду на востоке и юге страны и грозовые ливни на западе и севере.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На Западе днем до +24...+26, кроме Закарпатья, где воздух прогреется до +31. Днем там обещают грозовые дожди.

На севере до +28...+30. Также возможны грозы, кроме Сум, где ожидается переменная облачность без осадков.

В центре без осадков. Воздух прогреется до +31.

Жарко на востоке. Сегодня там до +32. В Запорожской области до +34. Без осадков.

Такая же сухая и знойная погода в воскресенье на юге. В Одессе и Николаеве прогнозируют до +33 днем. В Херсоне до +34.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 7 августа 2022 года

Днем в западных областях, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях обещают грозы. В отдельных районах град и шквалы с порывами ветра до 15-20 м/с.

Предупреждение от Укргидрометцентра на 7 августа

Ранее мы писали, что сильный ливень на несколько дней заблокировал эвакуацию из Энергодара, поскольку объездные дороги оказались размытыми.

Также мы писали, как в Киеве после сильного ливня машины "плыли" по дорогам.