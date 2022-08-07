Местами жара до +34, местами грозы со шквалами. Прогноз погоды на сегодня
В воскресенье, 7 августа, синоптики обещают жаркую и сухую погоду на востоке и юге страны и грозовые ливни на западе и севере.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
На Западе днем до +24...+26, кроме Закарпатья, где воздух прогреется до +31. Днем там обещают грозовые дожди.
На севере до +28...+30. Также возможны грозы, кроме Сум, где ожидается переменная облачность без осадков.
В центре без осадков. Воздух прогреется до +31.
Жарко на востоке. Сегодня там до +32. В Запорожской области до +34. Без осадков.
Такая же сухая и знойная погода в воскресенье на юге. В Одессе и Николаеве прогнозируют до +33 днем. В Херсоне до +34.
Прогноз погоды Укргидрометцентра на 7 августа 2022 года
Днем в западных областях, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях обещают грозы. В отдельных районах град и шквалы с порывами ветра до 15-20 м/с.
Предупреждение от Укргидрометцентра на 7 августа
Ранее мы писали, что сильный ливень на несколько дней заблокировал эвакуацию из Энергодара, поскольку объездные дороги оказались размытыми.
Также мы писали, как в Киеве после сильного ливня машины "плыли" по дорогам.