В Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) предупредили жителей регионов Западной и Центральной Украины об ухудшении погоды завтра, 24 июля.

Ссылаясь на информацию Гидрометцентра, ГСЧС сообщает, что 24 июля в большинстве западных областей и на Правобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.

Кроме того, синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в воскресенье, 24 июля.

Соответствующие данные публикует Укргидрометцентр.

На западе Украины ночью ожидается +15...+20 градусов, днем столбики термометров покажут +24...+31 градусов. Предполагаются дожди и грозы.

На востоке страны ночью будет +14...+17 градусов, днем воздух прогреется до +25...+29 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с.

В центральных и северных регионах Украины столбики термометров ночью опустятся до +13...+17 градусов, днем температура воздуха поднимется до +28...+31 градусов.

На юге страны ожидается +16...+19 градусов ночью, днем синоптики прогнозируют +27...+33 градусов. В Одессе возможен дождь.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 24 июля, в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха, поскольку в страну пришла воздушная масса из Африки.

Также "Страна" сообщала, что Британию накрыла аномальная 40-градусная жара, из-за которой могут ограничить воду и расплавиться рельсы.