В воскресенье, 7 августа, во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды, некоторые регионы накроют дожди с грозами.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

Дожди прогнозируются в Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой областях, а также в западных регионах.

Температура воздуха на западе Украины днем будет держаться от +24 градусов тепла до +31 градуса. Ночью температура опустится до +15...+20 градусов.

На отдельных территориях возможен град и шквальный ветер до 15-20 м/с.

В центральных, южных и восточных областях будет по-прежнему жарко – до +34°С. Осадков не предвидится, ожидается переменная облачность.

В Киеве столбики термометров днем покажут до +30 градусов тепла, а ночью до +20 градусов. Днем столицу накроет дождь с грозой, при этом ночь ожидается без осадков.

Напомним, в связи с ухудшением завтрашней погоды в отдельных областях Украины ГСЧС объявила I уровень опасности, желтый.

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