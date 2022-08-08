Во вторник, 9 августа, на юге и востоке Украины установится жара до +30...+36 градусов. Значительно прохладнее воздух будет в западных областях: +20...+26 градусов.

Такой прогноз дала в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории Украины максимальная температура воздуха будет составлять +25...+29, в центре кое-где она дойдет до +30 градусов.

Дожди с грозами прокатятся над Винницкой, Черновицкой и Хмельницкой областями. Там возможны также обильные ливни, град и шквалы. Вообще осадки, от небольших до умеренных, охватят большую часть западных областей, кроме Волыни.

На остальной территории Украины будет сухо, разве что вечером во вторник есть вероятность локальных дождей в Черкасской и Полтавской областях.

В Киеве завтра существенных осадков не ожидается, однако будет облачная погода. Температура воздуха в столице предполагается в пределах +24...+25 градусов.

Во второй половине недели в Киеве столбики термометров поднимутся на несколько градусов.

На востоке и юге Украины всю текущую неделю и еще следующую будет царствовать жара, порой доходящая до +36...+41 градуса.

Ранее синоптик рассказывала, какой будет погода сегодня.

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