По Украине снова пошла волна минирований. В Виннице ищут взрывчатку на центральном рынке, железнодорожном и автовокзалах. О якобы заложенных бомбах местным властям сообщили в электронном письме. Дороги в этих районах перекрыты. Информацию обнародовал Винницкий горсовет.

Также в Тернополе поступило сообщение о минировании универмага и ж/д вокзала, сообщил городской голова Сергей Надал. На месте работают полиция и скорая, здание ЦУМа огорожено лентами.

О минированиях сообщают и в Черкассах.

Напомним, ранее в ГосЧС назвали Украину самой заминированной страной мира. Все разминирование займет десятилетие. В МВД считают, что Сумская область является самым заминированным регионом страны, заминировано было более 47% области.

В начале августа Тернопольский ж/д вокзал и ЦУМ уже минировали, проводилась эвакуация граждан. Там работали соответствующие службы из-за информации о возможной провокации и заложенной взрывчатке.

Впрочем, информация о заминировании в Тернополе не подтвердилась.

Как писала "Страна", волну минирований в Украине фиксировали в 2017 и 2019 годы. Полиция проверяла тогда вокзалы Тернополя, Ровно и Черновцов. В июне 2019 года волна минирований в Киеве вслед за больницами и ТРЦ достигла шаурмы у Самира и киевской перепички.