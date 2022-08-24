Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщает о четырех прилетах по инфраструктуре Миргорода в среду, 24 августа.

Об этом он сообщает в телеграм-канале.

По словам Лунина, в настоящее время выясняются детали обстрела.

В момент удара в регионе была объявлена воздушная тревога, сейчас ее уже отменили.

Позже Лунин уточнил, что в результате ударов погибших и раненых нет.

Напомним, вице-премьер Ирина Верещук не исключает, что после эвакуации Донецкой области обязательную эвакуацию будут проводить и для других регионов Украины, где идут массированные обстрелы, есть гуманитарные проблемы и сложности с подготовкой к отопительному сезону.

Ранее "Страна" писала, что у населения Полтавы за время войны изъяли 11 танков.

Также в Полтаве памятник Петру I облили краской и оставили на нем надпись "оккупант". А в разгар войны под Полтавой задержали топ-чиновника из военной администрации на полумиллионной взятке.

Тем временем война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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