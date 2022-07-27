Танк РФ. Фото: facebook/Генштаб ЗСУ

У жителей Полтавской области изъяли 11 танков, 222 единицы боеприпасов и 158 единиц огнестрельного оружия. Об этом свидетельствует информация о результатах деятельности органов Полтавской областной прокуратуры за 5 месяцев, передают "Украинские новости".

За этот период из незаконного обращения у жителей региона изъяли также:

  • 64 пистолета
  • 20 карабинов и винтовок
  • 46 единиц автоматического оружия
  • 8 пулеметов
  • 3 обреза охотничьих ружей
  • 4 ручных гранатомета
  • 11 танков
  • 2 бронированные машины
  • 54 гранаты
  • почти 7 тыс. патронов

Как писала "Страна", в Полтаве памятник Петру I облили краской и оставили на нем надпись "оккупант".

Также в разгар войны под Полтавой задержали топ-чиновника из военной администрации на полумиллионной взятке.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация. 

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