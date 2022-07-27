У населения Полтавы за время войны изъяли 11 танков
У жителей Полтавской области изъяли 11 танков, 222 единицы боеприпасов и 158 единиц огнестрельного оружия. Об этом свидетельствует информация о результатах деятельности органов Полтавской областной прокуратуры за 5 месяцев, передают "Украинские новости".
За этот период из незаконного обращения у жителей региона изъяли также:
- 64 пистолета
- 20 карабинов и винтовок
- 46 единиц автоматического оружия
- 8 пулеметов
- 3 обреза охотничьих ружей
- 4 ручных гранатомета
- 11 танков
- 2 бронированные машины
- 54 гранаты
- почти 7 тыс. патронов
Как писала "Страна", в Полтаве памятник Петру I облили краской и оставили на нем надпись "оккупант".
Также в разгар войны под Полтавой задержали топ-чиновника из военной администрации на полумиллионной взятке.
Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.